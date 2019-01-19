Русский немец Зверев после Australian Open станет третьей ракеткой мира

Теннисист Александр Зверев, представляющий Германию, впервые в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. В третьем раунде он обыграл австралийца Алекса Болта в трех партиях со счетом 6:3, 6:3, 6:2.

Эта победа позволит Звереву 28 января выйти на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обойдя действующего чемпиона Australian Open Роджера Федерера, сообщает Sports.Ru.

Швейцарский теннисист, даже если защитит свой титул, опустится на четвертое место.