Ласицкене победила в турнире "Битва полов" с лучшим результатом сезона

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала первое место на турнире по прыжкам в высоту "Битва полов", который прошел в Москве. Россиянка прыгнула на 2 метра 3 см, установив лучший результат сезона в мире. Она набрала 1249 баллов, опередив Анну Чичерову (2,01 м, 1229 очков).

Тройку лучших замкнул Илья Иванюк, преодолевший планку на высотке 2 метра 26 см (1143 балла), сообщает ТАСС.

В "Битве полов" приняли участие 12 ведущих российских легкоатлетов. В турнире вместе соревновались мужчины и женщины. Для подсчета очков использовалась система венгра Божидара Спириева, в которой прыжок на 2,05 м у женщин равняется высоте 2,40 м у мужчин.

В прошлом году победу одержал Даниил Лысенко, преодолевший планку на высоте 2 метра 36 сантиметров.