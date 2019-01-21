Сирийские курды готовы стать автономией в составе Сирии

Сирийские курды готовы предложить президенту Сирии Башару Асаду сформировать курдскую автономию в составе арабской республики после вывода из нее американских войск.

По данным британской газеты The Times, партия "Демократический союз" обратилась к России, чтобы она стала гарантом примирения курдов с правительством Башара Асада, так как сами они боятся возможных атак со стороны Турции. Лидеры курдов готовы передать сирийской правительственной армии контроль над пограничными постами.

По предложению курдов, центральное правительство Сирии будет заниматься вопросами внешней политики, а автономия возьмет на себя вопросы внутренней безопасности, образования, распределения налоговых выплат, сообщает "Интерфакс".