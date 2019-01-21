Мать Фрейи Зильбер хочет увезти внука Шукшиных в Барнаул

Мать непризнанной невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер приехала в Москву, чтобы встретиться с дочерью и внуком. Нина Волкова предлагает дочери с маленьким Марком вернуться домой, в Барнаул, и говорит, что ей очень не нравится публичность, которую приобрела эта история.

Ранее Мария Шукшина и ее сын — отец Марка Макар Касаткин предложили Фрейе отдать ребенка им, но она на это не идет.

Что ответил Макар Касаткин на предложение матери Фрейи навещать их в Барнауле, если Марк и матерью все-таки решатся уехать в родной город? Как характеризует Наталью Волкову и Фрейю ее двоюродная сестра Оксана Прокушева, и какие неприглядные тайны этой семьи сделала публичными она?

Что говорит об этой ситуации продюсер Бари Алибасов, который недавно женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной? И как воспринимает Фрейю ее дочь Ева, которую с рождения воспитывает бабушка?

Продолжение резонансной истории о судьбе наследника рода Василия Шукшина – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".