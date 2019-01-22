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Российские СМИ на Украине 26 минут назад
Дело Вышинского: СК возбудил дело против следователя СБУ
Во время расследования уголовного дела о воспрепятствовании сотрудниками Генпрокуратуры Украины профессиональной деятельности журналиста Кирилла Вышинского и его незаконном привлечении к уголовной ответственности сотрудники Следственного комитета РФ установили личность причастного к совершению этих преступлений.
Им оказался начальник следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Просняк. За незаконное уголовное преследование журналиста Кирилла Вышинского в его отношении возбуждено уголовное дело.
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, именно он уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену.
При этом, отметила Петренко, на момент принятия данного решения украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации (которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины) были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в информационное агентство "Россия сегодня".
По мнению Следственного комитета РФ, "эти материалы и вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины".
Несмотря на это, сказала Петренко, Вышинский привлечен на территории Украины к уголовной ответственности за руководство деятельностью представительства информационного агентства "Россия сегодня".
Уголовное дело в отношении Андрея Просняка возбуждено по статье УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности".
Официальный представитель СК РФ также подчеркнула, что уголовное преследование Вышинского "осуществляется в нарушение Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право на свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно распространять информацию".
Уголовные дела в отношении Просняка и сотрудников Генпрокуратуры Украины соединены в одно производство.
Ранее сообщалось, что защитник Вышинского — украинский адвокат Андрей Доманский намерен подать жалобу на прошедшие у него обыски. Он уже заявил, что данные следственные действия, проведенные Генпрокуратурой Украины, нарушают закон об адвокатуре.
СБУ задержала журналиста Кирилла Вышинского 15 мая. На Украине его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. Вышинский находится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.
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