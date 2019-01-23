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23 января 201916:35 Юлия Парфенюк

"Дом с кошками" в центре Москвы взяли под охрану государства

Птица Сирин и химеры: доходный дом в Большом Козихинском переулке взяли под охрану государства. Здание является ярким образцом московского модерна. Необычные элементы его фасада не повторяются больше ни на одном строении. В начале XX века в здании находилась нелегальная студенческая библиотека, позже литературное издательство, сейчас это жилой дом. В ближайшее время шедевру архитектуры предстоит пройти историко-культурную экспертизу.

Свое название "Дом с кошками" он получил из-за лепных изображений на фасаде. Оконные проемы украшают шипящие животные с выгнутыми спинами, а еще химеры, головы лисиц. Под карнизами разместилась райская птица Сирин и капители в виде женских голов в средневековых шлемах. Богатый декор вперемежку с готическими мотивами вроде проездной арки — образец раннего московского модерна.

"Было несколько скульптурных мастерских, которые делали типовые элементы, и они могли повторяться на разных домах. А для этого дома это были уникальные работы, они больше нигде не повторяются", — рассказывает искусствовед Дмитрий Французов.

Изначально на участке, ограниченном современными Большим Козихинским и Богословским переулками, располагалась небольшая усадьба. В 1902 году эта территория перешла к московскому купцу Казимиру Клингсланду, который застроил ее доходными домами. Второй находился во дворе владения, но в 70-х годах его снесли.

Как и остальные жилые дома, дом в Большом Козихинском переулке не раз ремонтировался. Однако это единственное здание архитектора Гавриила Иванова, которое сохранилось практически без изменений. Работы этого архитектора в Москве встречаются не так часто — по документам его фамилия связана с "Пассажем" и средними торговыми рядами, которые давно признаны объектами культурного наследия. В реестр может попасть и "Дом с кошками".

"Здание, получив статус выявленного объекта культурного наследия, находится под государственной охраной и его архитектурный облик подлежит сохранению. Любые работы по дому возможны только по реставрационным проектам под контролем Мосгорнаследия", — объясняет Софья Рождественская, заместитель начальника управления государственного учета и экспертизы Мосгорнаследия.

Но "Дом с кошками" это не только уникальная архитектура, но и памятное историческое место.

"Здесь находилась нелегальная студенческая библиотека, связанная с народовольческим движением. А позже — в 1908 году — здесь было издательство "На распутье", — вспоминает искусствовед Дмитрий Французов.

Сейчас это жилой дом. Зданию предстоит историко-культурная экспертиза. До тех пор оно будет находиться под охраной государства.

Текст: "Вести-Москва"

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