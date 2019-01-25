В Давосе поезд протаранил легковушку с тремя британцами. Видео

В Швейцарии на железнодорожном переезде легковой автомобиль с тремя пассажирами застрял и был сбит локомотивом.

Инцидент произошел в Давосе. Автомобиль Volkswagen не смог преодолеть обледенелые рельсы, забуксовал и застрял. Ситуацию усугубили автоматические барьеры, опустившиеся при приближении поезда. Водитель и два его пассажира оказались в ловушке.

Поезд протаранил автомобиль и, прежде чем остановиться, протащил его несколько метров. В машине находились жители Британии, участники знаменитого экономического форума. Они выжили и смогли самостоятельно покинуть место происшествия.

Медицинская помощь им не понадобилась.