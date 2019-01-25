Невнятные звуки Кличко: Владимир посмеялся над Виталием в Давосе

Слово digitalization стало камнем преткновения в Давосе для мэра Киева и экс-чемпиона мира по боксу Виталия Кличко. Слово дигитализация (цифровизация) выговорить с первого раза он не смог. В Интернете появилось видео этой заминки, на которой киевский мэр издавал невнятные звуки в то время как зал подсказывал ему правильный вариант произношения.

Выговорить слово мэру Киева к веселью его брата Владимира, который не скрывал своего смеха, так и не удалось.





Виталий Кличко известен своим "красноречием", отмечает РИА Новости. На Новый год он пожелал подписчикам его Twitter — "не знать горя, любви, удачи, счастья и особенно здоровья".

Владимир Кличко признался ранее, что чувствует, когда его брата Виталия высмеивают.

"К этому нужно быть готовым, если занимаешься политикой, — отметил он. — Нужно быть готовым и к критике, и, конечно же, к насмешкам. Надо быть толстокожим, иначе не стоит заниматься политикой. У него нет специального образования в политике, он учится всему на практике. Я знаю, насколько Виталию непросто. Но он совершенствуется. Главное, что у него прогрессивные взгляды".

По мотивам высказываний Виталия Кличко создаются клипы, а в "Абсурдопедии" есть специальная статья, посвященная такому явлению, как "кличкософия".