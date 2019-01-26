МИД РФ: США рассматривают Венесуэлу как своего будущего регионального вассала

Вашингтон рассматривает Каракас как своего будущего регионального вассала. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала новость о назначении Соединенными Штатами Америки специального представителя по "восстановлению демократии в Венесуэле".

По словам Захаровой, это не что иное, как попытка введения прямого управления и грубое вмешательство США в дела другой страны, передает телеканал "Россия 24".