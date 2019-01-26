Германия, Испания и Франция готовы признать Гуайдо главой Венесуэлы

Германские власти признают Хуано Гуайдо временным президентом Внесуэлы, если о проведении выборов не будет объявлено в течение 8 дней, написала твит представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц.

Париж на тех же условиях готов признать оппозиционера, об этом написал твит президент Франции Эммануэль Макрон.

Аналогично поступит и Испания. Об этом сообщал председатель правительства Испании Педро Санчес, передает ТАСС.

Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались в среду, спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. Перед этим он получил телефонный звонок от вице-президента США Майкла Пенса. Тот пообещал: США поддержат Гуайдо, если он перехватит управление своей страной у действующего президента Николаса Мадуро, использовав одно из положений Конституции Венесуэлы.

Звонок Пенса привел в действие план, который до этого тайно разрабатывался в течение нескольких недель. Речь идет о признании Вашингтоном и его союзниками Хуана Гуайдо временным президентом республики.

Гуайдо надеется на то, что Папа Римский выскажется о происходящем в его стране, а также ждет поддержки демократическим переменам со стороны ЕС и Италии.

США и ряд других стран признали Гуайдо, однако Мадуро объявил себя конституционным президентом, а оппозиционера – марионеткой США. Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, на что в США ответили, что у него таких полномочий.

Россия поддержала Мадуро.