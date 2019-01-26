МИД РФ: США дирижируют странами ЕС

МИД РФ заявил, что требования европейских стран организовать выборы в Венесуэле за 8 дней – это влияние США, "дирижерская палочка" за этими действиями просматривается очень отчетливо, передает ТАСС.

Пора положить этому конец, хватит нагнетать радикальные настроения, добавили в ведомстве.

Ранее Британия, Германия, Франция и Испания признали временным президентом председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Россия заявила о своей готовности помочь Венесуэле в установлении внутреннего порядка, передает РИА Новости.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США созвали заседание Совета безопасности ООН для дестабилизации ситуации в Венесуэле. Небензя выразил сожаление, что в нечистоплотные игры Вашингтон втягивает Совет безопасности.

ЕС призвал к срочному проведению президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционными положениями Венесуэлы, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини