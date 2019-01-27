Взрывы в церкви на Филиппинах: число погибших выросло до 27

До 27 человек выросло количество погибших в результате двух взрывов рядом с католической церковью на юге Филиппин. Погибли 20 мирных жителей и семеро военных, еще 77 человек числятся пострадавшими, сообщил филиппинский новостной портал Rappler.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 48 пострадавших. Взрывы у кафедрального собора Богоматери Кармельской в городе Холо провинции Сулу раздались после мессы в восемь утра по местному времени (03:00 по Москве). По предварительным данным, погибшие были прихожанами церкви.

Сообщается, что одно самодельное взрывное устройство сработало в самой церкви, второе — у входа в нее в момент, когда служащие филиппинских вооруженных сил оказывали помощь пострадавшим в результате первого взрыва.

Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял, но по словам главы командования армии Филиппин в Западном Минданао Арнеля дела Веги, в них подозреваются прежде всего террористы джихадистской группировки "Абу-Сайяф", присягнувшей на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России).