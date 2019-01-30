Ученые Российской Академии наук в этом году проведут аэронаблюдение за дельфинами в Чёрном море

Это часть масштабной программы по изучению этого вида млекопитающих. Комплексный проект позволит получить актуальные данные о местах обитания дельфинов, состоянии их здоровья и загрязнении окружающей среды.

Одно из самых развитых существ на планете с речевым запасом в 14 тысяч звуков и с мозгом больше, чем у человека. Дельфин – не просто сложнейшее в физиологическом, интеллектуальном и социальном смыслах животное в Черном море, он — главный индикатор этой глобальной экосистемы.

"Долгое время их рассматривали в качестве объекта промысла. Только в середине прошлого века заинтересовались этими животными, как интересным биологическим объектом. Оказалось, что у них развитый мозг, сложное поведение, сложная социальная структура, богатый акустический репертуар. В общем, если их не промышлять, а изучать, можно действительно мы с ними подружимся, и они станут нашими помощниками для освоения океана", — считает Александр Агафонов научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН.

Так — в прямом и переносном смыслах — глубоко и масштабно дельфинов в нашей стране не изучали больше тридцати лет. Проект стартовал в прошлом сентябре. Осенью ученые провели морскую и прибрежную экспедиции – фиксируя дельфинов на камеры, записывая их общение на звуковые носители, пересчитывая, изучая поведение.

"Выявить районы, где чаще всего встречаются разные виды дельфинов, по возможности их посчитать, определить возрастно-половой состав, описать их поведение", — перечисляет задачи Вера Краснова, руководитель проекта "Дельфины Черного моря", научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН.

"Для того, чтобы эти данные были более точными, мы используем современные методы. Например, беспилотные летательные аппараты – мультикоптеры. Они позволяют верифицировать данные, получаемые с судна, уточнить их, определить состав, численность животных", — рассказал Роман Беликов, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН.

Океанологи уходили от берега на 70 миль, возвращаясь в территориальные воды и так несколько раз. В итоге обследовали прямоугольник площадью больше 30 тысяч квадратных километров. А потом — то же самое, но уже вдоль берега.

"В целом мы постарались достаточно равномерно покрыть галлсами всю 12-мильную полоску от Керченского пролива вдоль кавказского побережья – от Керченского пролива до Сочи", — пояснил Антон Чернецкий, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН.

В Черном море обитают 3 вида дельфинов – афалины, белобочки и азовки, черноморские морские свиньи. Следующим этапом изучения этих животных станет аэронаблюдение. Поддерживает проект компания "Роснефть" — собственно они и стали инициаторами самого крупного за последние десятилетия исследования дельфинов.