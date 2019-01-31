Европарламент признал Хуана Гуайдо и.о. президента Венесуэлы

Лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным легитимным президентом Венесуэлы признал Европарламент. Резолюция по Венесуэле была одобрена 31 января в Брюсселе.

Европарламент призвал все страны Евросоюза подготовить единую позицию в поддержке Гуайдо, сообщает ТАСС. Брюссель назвал победу президента Венесуэлы Николаса Мадуро 20 мая 2018 года "узурпацией власти", поскольку выборы, якобы, были проведены с "нарушениями международных демократических стандартов".

Резолюция европарламента – это рекомендательный документ. Они не обязательны для исполнения даже для евросоюзовских институтов.

Но 31 января и 1 февраля тема Венесуэлы станет основной на неформальном саммите глав МИД Евросоюза в Бухаресте. Его итог тоже ни у кого не вызывает сомнений: на нем будет озвучена формула поддержки и признания Гуайдо. Спикера Нацассамблеи Венесуэлы сместил с этого поста даже Верховный суд самой Венесуэлы. Но для Брюсселя и Вашингтона важны собственные интересы.