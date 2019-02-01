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Провокации в Керченском проливе 51 минута назад
Киев подсчитал ущерб от своей провокации
Киев считает убытки. Это огромная сумма, заявил министр украинской инфраструктуры Владимир Омелян. Он назвал ущерб морской отрасли Украины. Это 10 миллиардов гривен или 360 миллионов долларов. Ущерб образовался от того, что судовладельцы решили не связываться с азовскими украинскими портами и переориентировали свои грузы на порты в акватории Черного моря.
Судовладельцы неохотно предоставляют во фрахт свои суда, поскольку понимают риск убытков в случае возможного простоя судна, отмечает Омелян. До этого Омелян обвинял Россию в том, что она препятствует заходу и выходу судов к украинским портам на Азове. При этом позже он признал, что движение судов все же осуществляется. Как сообщает РИА Новости, 26 ноября по 12 декабря 2018 года из Мариуполя и Бердянска судов через Керченский пролив прошло даже на два больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Чего умалчивает Омелян, так это упоминания об украинской провокации. 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. При этом они не откликались на обращения со стороны российских патрульных катеров, не подчинялись законным требованиям российских властей, опасно маневрировали и создавали угрозу для безопасного судоходства. Украинские корабли были задержаны. Действиями моряков фактически управляли два сотрудника Службы безопасности Украины. Все моряки были задержаны. Им предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской госграницы.
Киев заявил, что нарушители границы являются военнопленными. При этом Украина войны России не объявляла, как и наоборот. Но заявления и действия Киева в ходе керченской провокации не остались незамеченными судовладельцами, поскольку бизнес любит тишину.
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