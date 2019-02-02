Новую гиперзвуковую ракету могут создать на базе "Кинжала"

На базе гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе "Кинжал" может быть создана новая наземная гиперзвуковая ракета средней дальности.

Как полагает бывший начальник международно-договорного управления Минобороны, генерал-лейтенант Евгений Бужинский, речь может идти о создании наземного аналога "Кинжала" (сегодня данный комплекс базируется на истребителях МиГ-31К).

"Это было бы разумно, так как не повлекло бы серьезных затрат. Любую морскую и воздушную ракету можно адаптировать к применению с земли, и это дешевле, чем создавать новое оружие с нуля", — считает генерал.

Со своей стороны, член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко отметил, что таким образом РФ эффективно и в короткие сроки сможет ответить на выход США из ДРСМД, при этом не допуская увеличения военного бюджета.

"Важно отметить, что предложенные Путиным меры носят малозатратный характер, не потребуют увеличения бюджета Минобороны РФ", — сказал Коротченко.

Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на документацию, размещенную на сайте госзакупок, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 4-5 февраля отправится с рабочей поездкой на предприятие-разработчик межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", морских баллистических ракет "Синева" и "Лайнер". Это Государственный ракетный центр имени Макеева, расположенный в городе Миасс Челябинской области. Там пройдет совещание о ходе выполнения гособоронзаказа на 2019 год.

Планируется, что Рогозин и сопровождающие его лица посетят также города Златоуст (площадка АО "Златмаш", где производится третья ступень ракет "Синева") и Усть-Катав (площадка Усть-Катавского вагоностроительного завода имени Кирова — филиал Космического центра имени Хруничева).

Президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами МИД Сергеем Лавровым и Минобороны РФ Сергеем Шойгу в субботу, 2 февраля, что он хочет сам посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство новых комплексов "Кинжал", "Пересвет", "Авангард". Президента также интересует производство гиперзвукового оружия, а также комплексов "Посейдон" и "Сармат".