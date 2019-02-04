Салах признан лучшим игроком января в чемпионате Англии по версии футболистов

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах назван лучшим игроком английской премьер-лиги в январе по версии Профессиональной ассоциации футболистов. Египтянин по итогам голосования сумел обойти Давида де Хеа, Поля Погба, Маркуса Рашфорда, Троя Дини и Лероя Зане.

О победе Салаха было объявлено в официальном Twitter организации. В четырех матчах чемпионата Англии 26-летний египетский форвард отметился четырьмя забитыми мячами. Всего же на счету Салаха уже 16 мячей в 24 встречах английского первенства.

"Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги. Он опережает идущего вторым "Манчестер Сити" на два очка, имея одну игру в запасе.