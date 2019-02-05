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Атаки телефонных террористов 1 час назад
После звонка о бомбах в Москве проверяют 7 ТЦ
Во вторник проверяют семь московских торговых центров после анонимного сообщения о якобы заложенных бомбах, передает РИА Новости.
Представитель экстренных служб столицы сообщил, что на пульт дежурного поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в семи ТЦ Москвы. Сотрудники спецслужб ведут проверки торговых центров.
Как сообщалось, в январе от Дальнего Востока до Центральной России прокатилась очередная волна сообщений о "минировании". Счет эвакуированных шел на тысячи. Сообщения оказались ложными. В ряде случаев установлено, что звонки осуществлялись из-за рубежа.
Аналогичная ситуация произошла более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и ТЦ тогда охватили 75 из 85 регионов России. По данным ФСБ, лишь в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.
Почти 2 миллиона человек были эвакуированы из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Угроза взрывов не подтвердилась ни в одном случае. Информации о задержании организаторов телефонной атаки нет.
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