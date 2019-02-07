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Ситуация на Украине 45 минут назад
Рада внесла изменения в конституцию Украины ради НАТО
Македония ради вступления в Североатлантический военный блок изменила названия страны. Теперь это Республика Северная Македония. Верховная рада Украины меняет конституцию ради НАТО. Депутаты Рады одобрили натовские поправки в основной закон страны.
За одобрение поправок, закрепляющих курс Киева на НАТО и Евросоюз, проголосовали 344 депутата. Чтобы поправки были приняты, достаточно было и 300 голосов, отмечает ТАСС. Законопроект с поправками в конституцию предложил действующий президент Украины Петр Порошенко. Он подчеркнул, что Украина не должна останавливаться на полдороге. Первое чтение и голосование по нему прошло еще в ноябре 2018 года. И поправки одобрили 311 депутатов Рады.
В статью 102 украинской конституции предлагается вписать пункт о том, что президент станет гарантом стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора.
Петр Порошенко решил использовать тему членства Киева в НАТО и Евросоюзе перед президентскими выборами 31 марта 2019 года. Это один из главных внешнеполитических пунктов его предвыборной программы. Он назвал дату подачи заявки Украиной на вступление в НАТО. Это 2024 год. Карту НАТО на президентских выборах решила разыграть и лидер "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Не все на Украине считают, что курс на НАТО важен для украинцев. Так считает, например, кандидат на президентских выборах "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко.
Кроме того, НАТО Украине не по карману. Хотя обеспечение к 2020 году полной совместимости украинской армии с вооруженными силами стран-членов НАТО, это потребует серьезного финансирования и растянется на длительный период.
Директор Офиса связи представительства НАТО на Украине Александра Винникова подчеркнула, что оборона и безопасность Киева должны быть реформированы в 2019 году. Это подразумевает новый закон о парламентском комитете по надзору за деятельностью разведывательных служб и служб безопасности, а также поправки в закон о Службе безопасности Украины и в закон о разведке. По мнению представителей Североатлантического альянса, Киеву надо реформировать управление государственными тайнами и засекреченной информацией, а также сферу оборонной промышленности и системы государственных закупок в области обороны.
Сотрудничество Украины и НАТО началось с 1994 года, когда Киев присоединился к программе "Партнерство ради мира". В апреле 2010 года президент Украины Виктор Янукович застопорил процесс, ликвидировав межведомственную комиссию по вопросам подготовки вступления в альянс и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции. Янукович был отстранен от власти в результате госпереворота в феврале 2014 года.
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