Македония стала 30-м членом НАТО

Круглая цифра достигнута: Македония стала тридцатым членом Североатлантического альянса. Протокол о вступлении Македонии в НАТО подписали в Брюсселе послы 29 стран военного блока и диппредставитель Скопье. На подписании присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Македонии Никола Димитров.

Для того, чтобы войти в НАТО Македонии пришлось сменить государственное название страны на "Республику Северная Македония", напоминает ТАСС. Теперь протокол о вступлении Македонии будет передан на ратификацию государствам-участникам военного альянса. Лишь затем этот протокол сможет ратифицировать сама Македония.

Процедура должна завершиться до конца 2019 года. Македонию официально провозгласят тридцатой страной НАТО в декабре на саммите Североатлантического альянса в Лондоне. На этом саммите НАТО отметит свое 70-летие. И это еще одна круглая цифра.

НАТО была создана 4 апреля 1949 года в США для защиты Европы от советского влияния. В первый состав военного альянса вошли кроме США 12 стран, среди них Канада, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Нидерланды, Исландия, Бельгия, Норвегия, Дания и Люксембург. Военные расходы НАТО составляют сейчас 70 процентов общемировых затрат всех стран на оборону.

В июле 2016 года Россия признана основной угрозой безопасности для НАТО. Сдерживание Москвы официально провозглашено новой миссией Североатлантического альянса. Взаимодействие НАТО с Москвой было остановлено после воссоединения после референдума Крыма с Россией.