Самолет в Домодедове врезался в столб из-за льда

Самолет Sukhoi SuperJet-100 авиакомпании "Ямал" в аэропорту Домодедова въехал в фонарный столб из-за льда на рулежной дорожке. Самолет прилетел в Москву из Тюмени. При рулении от взлетно-посадочной полосы к перрону на стоянку самолет законцовкой правого крыла (винглетом) задел мачту освещения.

Винглет и предкрылок правого полукрыла получили при столкновении повреждения, сообщает РИА Новости. На борту лайнера были 58 пассажиров, два члена летного экипажа и три бортпроводника. Пострадавших в инциденте нет. Аэродромные службы сделали все возможное, чтобы своевременно доставить пассажиров в терминал и доставить туда багаж.

При этом в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России подчеркнули, что воздушное судно после посадки в аэропорту продолжило неуправляемое движение до столкновения с мачтой освещения. Коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе 6 февраля превышал нормативные показатели за счет работы спецтехники и применения реагентов. Движение воздушных судов и спецтехники в аэропорту осуществлялось в штатном режиме.