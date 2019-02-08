Мощнейший в мире ракетный двигатель РД-171МВ собран для испытаний

Первый двигатель РД-171МВ для создаваемой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") собран на "Энергомаше". Тяга двигателя должна превысить 800 тонн. Это самый мощный ракетный двигатель в мире. Сейчас РД-171МВ готовят к огневым испытаниям, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

Первый двигатель для испытаний самой ракеты "Иртыш" ракетостроители получат в 2021 году, сообщает "Интерфакс". Двигатель для "Иртыша" – это модернизированная версия РД-171. Базовый двигатель РД-170/171 разрабатывался в Советском Союзе с 1976 по 1986 годы. Двигатели сертифицированы на десятикратное полетное использование.

Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном "НПО Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире pic.twitter.com/YN5KrBn0iy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 февраля 2019 г.

Модернизированные двигатели РД-171 и РД-180 могут быть использованы для создаваемой на основе "Союза-5" сверхтяжелой ракеты "Енисей" для полетов к Луне и Марсу. Об этом в январе 2019 года рассказал гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

Двигатели РД-180 были созданы на основе РД-170 в середине 1990-х годов. Позже они устанавливались на первых ступенях американских ракет-носителей Atlas. Их тяга примерно вдвое меньше, чем у создаваемого РД-171МВ.