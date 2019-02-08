Украина хочет, чтобы Россия передала провокаторов другой стране

Москва не представила Киеву медицинские документы, подтверждающие удовлетворительное состояние здоровья трех раненых украинских моряков из числа задержанных в ноябре в районе Керченского пролива.

Об этом мировую общественность на своей странице в Facebook проинформировала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Она сослалась на соответствующий ответ российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, в котором та уведомила Денисову об удовлетворительном состоянии украинских моряков.

"Никакого официального подтверждения в виде медицинской справки нет!" — написала украинский омбудсмен, которая считает, что раненые моряки Андрей Эйдер, Василий Сорока и Андрей Артеменко нуждаются в качественном лечении и оперативном вмешательстве.

Она заявила, что Украина будет настаивать на переводе этих троих в нейтральную страну на лечение и безусловном освобождении остальных на основании Третьей Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными" от 12 августа 1949 года.

25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Судна отконвоировали в Керчь, а экипажи в составе 24 моряков были этапированы в Москву и арестованы до 24 апреля по обвинению в нарушении государственной границы РФ.

На Украине арестованных моряков называют военнопленными. В России не считают их таковыми, поскольку они обвиняются в уголовном преступлении, а две страны не находятся в состоянии войны или военного конфликта.