Полиция Великобритании обвиняет по делу Скрипалей уже пятерых россиян.

"Британские пропагандисты работают также, как работали строители в Советском Союзе: они сдают объект к определенной дате. Приближается годовщина отравления Скрипалей, вот действия и активизировались", — заявил историк разведки Александр Васильев в прямом эфире программы "60 минут". "История про Федотова такая же смешная, как про Петрова и Боширова. Нам говорят, что Федотов не вылетел в Москву, потому что операция не была доведена до конца: Скрипаль не был убит. А что он должен был сделать?! Пробраться в больницу и задушить Скрипаля подушкой? Как они все это себе представляют?", — спрашивает Васильев.



Газета Daily Mail пишет, что в течение нескольких недель будут предоставлены доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян. 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие Россия уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. СМИ позднее сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, также сотрудник ГРУ. Позже британская полиция выявила третьего подозреваемого в причастности к отравлению Скрипалей. Этот человек — гражданин России по имени Сергей Федотов. В Лондоне их заочно обвинили в заговоре с целью убийства Скрипалей.