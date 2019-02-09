Тренер ЦСКА Итудис: победа над "Реалом" придаст нам уверенности

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис остался доволен игрой своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги с мадридским "Реалом". По словам греческого специалиста, армейцы здорово действовали на чужом щите, несмотря на превосходство соперника в росте.

"Поздравляю команду с важной победой. Вторая в сезоне победа над "Реалом" придает нам уверенности. В конце все могло повернуться иначе, но мы остановили соперников в защите и приняли мудрые решения в нападении", – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Также наставник красно-синих отметил игру своих баскетболистов на чужом щите. "Даже когда мы промахивались, продолжали идти на отскок и практически разделили с "Реалом" его щит, при том, что гости обладают высокими, мощными игроками", – заявил Итудис.

Напомним, что ЦСКА на своем паркете одолел в рамках 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги мадридский "Реал" со счетом 82:78.