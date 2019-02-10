Ляшко анонсировал провокации Порошенко

Лидер "Радикальной партии" Украины, кандидат в президенты страны Олег Ляшко заявил, что избирательный штаб президента Петра Порошенко планирует осуществить провокации на его встречах с избирателями.

На своей странице в Facebook в воскресенье Ляшко охарактеризовал готовящиеся провокации как "гадость" и назвал "ответственных исполнителей": это депутаты Верховной рады фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко, Игорь Кононенко и Наталья Ковальчук.

"Я требую от Порошенко прекратить раскалывать общество и дискредитировать избирательный процесс", — написал возмущенный Ляшко.

Лидер "Радикальной партии" также призвал других кандидатов на пост президента Украины объединиться "против насилия на выборах и фальсификаций", которые задумывает штаб Порошенко.

Ранее о провокациях, которые якобы были осуществлены Службой безопасности Украины по приказу Порошенко, заявила партия "Батькивщина", пояснив, что имеет в виду провокации против кандидата в президенты Юлии Тимошенко в городе Белая Церковь.

Президентские выборы на Украине намечены на 31 марта. На высший государственный пост претендуют 44 кандидата — это рекордное число за всю историю страны.