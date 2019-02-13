Икарди лишился капитанской повязки и места в составе "Интера" на игру с "Рапидом"

Нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди впал в немилость у руководства клуба. Сначала он сложил с себя полномочия капитана команды, которые перешли к голкиперу Самиру Хандановичу. Чуть позже стало известно об отсутствии аргентинца в заявке на игру Лиги Европы против "Рапида".

Пресс-служба "нерадзурри" не стала сообщать о причинах произошедшего. Известно, однако, что Икарди никак не может договориться с "Интером" о новом контракте. 25-летний футболист хочет получать 7,5 миллиона евро в год.

Напомним, что действующее соглашение аргентинца с клубом заканчивается в июне 2021 года. Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" крайне заинтересован в приобретении форварда "Интера".