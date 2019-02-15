Ситуация с КНДР: США отметили содействие России и Китая

Власти России и Китая оказывали помощь США в вопросе о соблюдении международных санкций против КНДР.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал президент США Дональд Трамп, отметив также помощь Японии и Южной Кореи.

Он подчеркнул, что торопится с заключением соглашения по ядерному разоружению Северной Кореи.

Трамп объяснил данную неспешность тем, что не хочет дразнить Пхеньян, который может разразиться новыми ядерными пусками и полагает, что его намеченная на 27-28 февраля встреча во Вьетнаме с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет так же успешно, как и предыдущая, которая состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.