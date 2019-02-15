Родители британки, умершей от "Новичка" винят в этом официальный Лондон

Родители британки Дон Стерджес, скончавшейся в июле 2018 года от воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок", винят в гибели своей дочери правительство Великобритании, которое, по их мнению, скрывает обстоятельства произошедшей трагедии.

Как передает ТАСС, об этом они рассказали в интервью британской газете The Guardian.

По словам Стэна Стреджеса, он винит правительство и за то, что они поселили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. При этом родители погибшей не испытают ненависти к России, которую Лондон обвиняет в отравлении. По их мнению, если бы их дочь была бы целью атаки, "все было бы по-другому".

Британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в критическом состоянии в соседнем от Солсбери городке Эймсбери. 8 июля женщина скончалась в больнице. Роули выписали, однако он вскоре вновь был помещен в больницу после того, как начал испытывать проблемы со зрением.

Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Дон Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Сергей и Юлия Скрипаль, которые были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года в Солсбери.

Предположительно вещество находилось во флаконе из-под духов, подобранном Чарльзом Роули в парке и Стерджесс побрызгала из него себе на запястья.

После инцидента в Солсбери Лондон обвинил в отравлении Москву. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, сообщив, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.