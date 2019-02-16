Стрельба в Авроре: число жертв возросло до пяти

Число жертв стрельбы, которую неизвестный открыл в промышленном районе американского города Аврора (штат Иллинойс), выросло до пяти. В их числе – сам злоумышленник — он был ликвидирован полицией. Кроме того, пятеро полицейских получили ранения.

Стало известно, что нападавший был сотрудником компании Henry Pratt. Он устроил стрельбу внутри здания, принадлежащего этой компании.