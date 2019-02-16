В Мюнхене охранник Порошенко вцепился в журналиста "России 1"

Украинский президент Петр Порошенко, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, отказался разговаривать с российскими СМИ до извинений перед его страной. По его словам, российским телеканалам он интервью не дает, пока они не извинятся перед Украиной.

Свое заявление Порошенко сделал в ответ на вопрос журналистов телеканала "Россия 1" задать ему вопрос. Охранник украинского президента при этом начал отталкивать корреспондента, одновременно удерживая его руку с микрофоном. Фотографию Порошенко и его охраны опубликовал в "Инстаграме" корреспондент ВГТРК Евгений Попов.

По сообщению телеканала "112 Украина", в Мюнхене Порошенко уже успел встретиться со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.