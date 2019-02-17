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17 февраля 201916:38

Стало известно, почему Украину не взяли в НАТО

Германия и Франция в 2008 году отказали Украине в приеме в НАТО, учитывая российские интересы, но сейчас многие считают это решение ошибочным, заявил немецкий политик, заместитель руководителя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф.

В беседе с журналистами в воскресенье на полях Мюнхенской конференции по безопасности он допустил, что, если бы Украина была членом Альянса, у нее, возможно, не было бы нынешних сложностей.

В настоящее время проблемой, по мнению Ламбсдорфа, стало то, что российские интересы, которые учли Берлин и Париж, "реализовались в виде агрессии и аннексии". И это "очень плохое развитие" с точки зрения безопасности и внешней политики, добавил политик, слова которого приводит РИА Новости.

Россия неоднократно выступала против расширения НАТО на восток. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет Грузии и Украины. По его мнению, Альянс может работать с этими странами и без их членства в организации.

В начале февраля депутаты Верховной рады Украины одобрили поправки в конституцию ради вступления страны в НАТО.

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