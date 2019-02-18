Российские дипломаты озабочены судьбой Сергея и Юлии Скрипалей

Посольство Российской федерации в Великобритании обеспокоено судьбой Скрипалей. Как сообщают в ведомстве, граждане России бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в полной власти спецслужб Соединенного Королевства.

Российским дипломатам не дают ни малейшей информации о том, где они находятся и как себя чувствуют, а все запросы остаются без ответа.

Как сообщалось, в марте прошлого года в британском Солсбери Сергей и Юлия Скрипали были, якобы, отравлены неизвестным веществом. Лондон обвинил в этом покушении Москву, но доказательства так и не представил, а расследование засекретил.