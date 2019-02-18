Насильника школьницы поймали без штанов на северо-западе Москвы

Молодой москвич под наркотиками надругался над школьницей в подъезде многоэтажки, а затем попытался скрыться на территории соседнего дома — по улице он бегал без штанов и обуви. Камера наблюдения зафиксировала предполагаемого насильника.

Инцидент произошел днем 16 февраля на улице Народного Ополчения: 24-летний местный житель проследовал вслед за 14-летней девочкой в подъезд родного дома, вынул ее подняться на лифте на девятый этаж, где и несколько раз ударил и изнасиловал. По некоторым данным, он требовал от девочки отдать ему телефон, но его спугнул кто-то из жильцов, так что педофилу пришлось спешно ретироваться, оставив на месте преступления куртку, джинсы, нижнее белье, обувь и один носок.

В таком виде молодой человек, который находился под воздействием наркотиков, устремился к соседнему дому, но спрятаться за забором у него не получилось — спустя несколько минут предполагаемого насильника скрутили полицейские. На кадрах видно, что полуголый злоумышленник пытался вырваться, но все его попытки оказались тщетны.

По данным "МК", злоумышленника уже взяли под стражу, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

"Он наркоман, стоял на учёте, плюс были приводы по хулиганке", — приводит Readovka слова одного из знакомых подозреваемого.