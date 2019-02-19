Ночь в "Лосином": у задержанной матери мальчика изъяли скотч и нож

У матери мальчика, который целую ночь провел в одиночестве в парке "Лосиный остров", изъяты три рулона скотча и нож. Следователи подозревают, что женщина могла оставить ребенка в лесу намеренно, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

6-летний мальчик пропал на территории парка "Лосиный остров" вечером 17 февраля. При этом его мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына только в 5 утра. По словам женщины, она ехала с сыном мимо "Лосиного острова" на машине, и мальчик попросил ее туда свернуть. В лесу он убежал и не вернулся.

Утром 18 февраля ребенок нашелся — его заметили на опушке леса проезжающие по трассе водители. Они привезли мальчика на автозаправку, где ребенка согрели и вызвали полицию и врачей. Как сообщали некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев, на голове у ребенка якобы был пакет, приклеенный скотчем. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства этого происшествия. Мать мальчика накануне после долгого допроса была задержана из-за противоречий, обнаружившихся в ее показаниях и рассказе ее сына.