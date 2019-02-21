21 февраля 201908:31
Варламов отразил 26 бросков в победном матче "Колорадо" против "Виннипега"
"Колорадо Эвеланш" на домашней площадке разгромил "Виннипег Джест" со счетом 7:1 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь "лавин" Семен Варламов сделал в этой встрече 26 сейвов.
В составе победителей отличились Карл Содерберг, Микко Рантанен, Нэйтан Маккиннон, Мэтт Калверт, Тайсон Джост, Габриэль Ландеског и Эй-Джи Грир. Единственный гол у гостей оказался на счету Кайла Коннора.
Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров результативными действиями не отметился.
В другой встрече дня "Калгари Флэймз" на своем льду победил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:2.
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