Варламов отразил 26 бросков в победном матче "Колорадо" против "Виннипега"

"Колорадо Эвеланш" на домашней площадке разгромил "Виннипег Джест" со счетом 7:1 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь "лавин" Семен Варламов сделал в этой встрече 26 сейвов.

В составе победителей отличились Карл Содерберг, Микко Рантанен, Нэйтан Маккиннон, Мэтт Калверт, Тайсон Джост, Габриэль Ландеског и Эй-Джи Грир. Единственный гол у гостей оказался на счету Кайла Коннора.

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров результативными действиями не отметился.

В другой встрече дня "Калгари Флэймз" на своем льду победил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:2.