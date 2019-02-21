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21 февраля 201919:25

Скончался собкор ВГТРК на Ближнем Востоке Андрей Попов

Ушел из жизни Андрей Попов — много лет он был собственным корреспондентом ВГТРК на Ближнем Востоке, прошел несколько вооруженных конфликтов, 5 лет проработал в Ливане во время гражданской войны. Ему был 71 год.

Андрей Попов родился в 1948 году в Будапеште. После окончания в 1971 году отделения журналистики МГИМО направлен в Гостелерадио СССР. Работал редактором, корреспондентом в отделе радиовещания на арабские страны. С 1982 года руководил региональным отделением Гостелерадио в странах Ближнего Востока и Африки. После двух лет работы в Каире был переведен корреспондентом в Ливан и пять лет работал там во время гражданской войны. Возвратившись в Москву, защитил диссертацию по арабским странам. В 1992 году вновь выехал в Египет, возглавлял корпункт Центрального телевидения. Последние годы работал собственным корреспондентом ВГТРК в Египте. В его послужном списке интервью с такими политическими деятелями, как Ясир Арафат, Амр Муса, Ицхак Рабин, Беньямин Нетаньяху.

"Не стало Андрея Евгеньевича Попова — замечательного журналиста, продюсера, человека, который почти полвека своей жизни отдал служению профессии; человека, который до последнего дыхания оставался верен своему долгу, который как никто знал этот огнеопасный, этот сложный регион. Который работал десятилетиями — в Бейруте во время гражданской войны, в Ливане, где неоднократно его жизнь и жизнь его семьи подвергалась опасности, в Каире, во время гражданской войны ездил в Ливию, был в Иордании, в Израиле, в Йемене, во множестве стран и регионов, с историей которых он был блистательно знаком. Умер мой друг, мой старший товарищ, мой коллега, у которого я учился, в том числе, отношению к профессии, к жизни, к людям", — рассказал Сергей Пашков, шеф Ближневосточного бюро ВГТРК.

"Об Андрее Попове, безусловно, вспомнят очень многие журналисты, которые приезжали работать на Ближний Восток, потому что Андрей помогал, встречал, переводил, сопровождал, выручал, когда возникали какие-то проблемы. Он очень многим помогал делать материалы, делясь своей информацией, делясь всем, что он знал, чтобы его коллеги могли спокойно работать в тех местах, где, не зная местных реалий, работать очень тяжело. Его помощь всегда была очень кстати, была бесценной", — отметил Сергей Курохтин, собственный корреспондент в Берлине.

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