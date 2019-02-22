Педиатры и волонтеры-медики обсудили проблемы детского здравоохранения

XXI Конгресс педиатров России прошел в Центре международной торговли в Москве. Он собрал более 6,5 тысячи участников, а у экранов компьютеров – более 30 тысяч коллег, имевших уникальную возможность дистанционно участвовать во всех событиях этого крупного научного мероприятия.

Актуальные проблемы педиатрии обсудили не только детские врачи, но и другие специалисты, работающие с детьми, а также медицинские сестры, студенты медицинских вузов и колледжей, родительское сообщество и пациентские организации. В конгрессе приняли участие и зарубежные специалисты.

В этом году впервые совместно с Конгрессом педиатров России прошел I Всероссийский форум "Волонтеры-медики — детям России". Научную программу, посвященную деятельности волонтеров, открыл директор Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России, проректор по связям с общественностью и воспитательной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова Георгий Надарейшвили.

Гости и участники мероприятия рассказали о вовлечении волонтеров в работу детских больниц, о проведении волонтерами-медиками профилактических мероприятий для детей, лучших практиках волонтеров по работе с детьми, а также о повышении медицинской грамотности родителей силами добровольцев.

О проектах Волонтерского центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова рассказала его председатель Ирина Брагина. Декан педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующая кафедрой госпитальной педиатрии №2 педиатрического факультета, заслуженный врач РФ профессор Лидия Ивановна Ильенко подчеркнула, что именно волонтеры могут помочь развитию профилактического направления в медицине. Поэтому на них возложена большая ответственность: вся медицинская информация, которую они доносят до людей, должна быть достоверной.

Научная программа с участием молодежи проходила во второй день Конгресса, когда молодые ученые и специалисты в области педиатрии по самым различным специальностям из всех уголков страны представили результаты своих исследований и разработок.

В рамках программы состоялся Конкурс научных работ, в котором в общей сложности приняли участие 78 человек. Конгресс завершился подведением итогов и гимном Союза педиатров России, совместным исполнением которого детские врачи страны традиционно открывают и закрывают все свои мероприятия.