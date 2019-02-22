"Болгарский след" в деле Скрипалей: история обрастает новыми домыслами

Градус фантазии в публикациях на тему отравления Скрипалей зашкаливает, считает официальный представитель МИР России Мария Захарова.

"Мы видим, что усилиями политтехнологов Соединенного Королевства история начинает обрастать новыми домыслами. Опять во всю используется практика управляемых утечек", — пояснила она, комментируя появление сообщений о некоем "болгарском следе" в этом деле.

По мнению Захаровой, эти фейковые вбросы создаются с определенными политическими целями и основываются исключительно на принципе highly likely (весьма вероятно), передает РИА Новости.

Ранее британский проект Bellingcat сообщил о существовании третьего подозреваемого в деле об отравлении — по их данным, это высокопоставленный офицер ГРУ Денис Сергеев.

Также СМИ опубликовали слова генпрокурора Болгарии Сотира Цацарова, который на встрече с премьером Бойко Борисовым заявил, что якобы третий причастный к делу Скрипалей несколько раз приезжал в Болгарию, когда там пытались отравить известного бизнесмена Эмилияна Гебрева.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. По версии британских властей, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России.

В Москве категорически опровергают какую-либо причастность к этому происшествию, а глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно указывал, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств.