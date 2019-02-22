Минтруд предложил проиндексировать соцпенсии

Около 3,2 миллиона человек с 1 апреля получат увеличенную пенсию в результате индексации на 2% прожиточного минимума пенсионера.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

Отмечается, что рост прожиточного минимума для пенсионеров составил за прошлый год 102%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%, тем самым средний ежемесячный размер соцпенсии после индексации увеличится до 9266 рублей.

Подчеркивается, что средний размер пенсии по инвалидности для призывников вырастет до 12899 рублей, по случаю потери кормильца семьям призывников — до 10 942 рублей.

В Минтруде подчеркнули, что расходы на индексацию соцпенсий и других социальных выплат до конца 2019 года составят 7 миллиардов рублей. В их числе повышение пенсий для участников Великой Отечественной войны, людей, переживших блокаду Ленинграда, россиян, пострадавших в ходе техногенных или радиационных катастроф, летчиков-испытателей и космонавтов, а также членов их семей.