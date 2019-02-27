Тема:
Политическая нестабильность в Венесуэле 37 минут назад
Лавров: США готовятся свергнуть власть на Кубе и в Никарагуа
Россия, Китай и Индия требуют решать кризис в Венесуэле на основе Устава ООН. Об этом министры иностранных дел трех стран заявили на пресс-конференции после переговоров в китайском Учжене. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Главы внешнеполитических ведомств выступили против военной операции в отношении Каракаса. Также участники встречи считают, что Москве, Нью-Дели и Пекину следует и далее действовать вместе для обеспечения глобальной и региональной безопасности, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, трехсторонний формат полезен в качестве площадки для поиска решений многих кризисов. При этом он продолжает развиваться и идет в ногу со временем.
Комментируя заявления США по Венесуэле, Кубе и Никарагуа, Лавров заявил, что Вашингтон подрывает международное право, узурпирует право на применение силы в отношении стран региона.
"Вашингтон, заявляя публично устами членов руководства о том, что дни президента Мадуро сочтены, прямо говорит, что следующими на очереди будут Куба и Никарагуа", — сказал Лавров.
По его мнению, "доктрина Монро бледнеет перед той доктриной", которую сейчас формирует Вашингтон. По сути, американцы применяют силу там, где им заблагорассудится для того, чтобы свергать неугодные режимы. "Тем самым будет подорвано международное право", — подчеркнул министр.
Кроме того, Лавров напомнил, что ни одна латиноамериканская страна не поддержала идеи силового решения политического конфликта в Венесуэле. Он призвал США прислушаться к этой позиции стран региона.
Ранее по теме
-
Маски сорваны: США развернули вокруг Венесуэлы театр абсурда1 час назад
-
Василий Небензя: цель США – смена режима в Венесуэле7 часов назад
-
США грозят Венесуэле новыми санкциями10 часов назад
-
Ситуацию в Венесуэле обсудит Совбез ООН, а на мосту Симона Боливара снова стреляют13 часов назад
-
Пенс помолился о Венесуэле и пригрозил новыми санкциями и вторжением1 сутки назад
-
США прислали в Венесуэлу просроченные лекарства и испорченные продукты1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Полиция Испании: Малашенко покончил с собой
- В рамках дела Арашуковых СК провел масштабные обыски
- Кокорин и Мамаев останутся в "Бутырке" до 8 апреля
- Песков рассказал о стажировке дочери в Европарламенте
- Группа Freedom jazz не поедет на "Евровидение" от Украины
Самое читаемое
-
"Крах во всех смыслах". Судьба Ольги Будиной
- Больного мальчика не довезли до больницы из-за нехватки топлива
- Знаменитая российская топ-модель, покорившая мир, умерла от рака
- Родственник обиженной учительницы избил монтировкой директора школы
- Кержаков никак не погасит 13-миллионный долг по алиментам
Вести.Экономика
-
Рубль: начало недели выдалось слабым, но беспокоиться пока рано
- Регуляторы обвинили главу Tesla в нарушении условий мирового соглашения
- "Норникель" объявил финансовые результаты за 2018 год
- 1 марта у госдолга США вновь появится ограничение
- Opel возвращается на российский рынок
- Brexit отменяется? Джереми Корбин поддержит новый референдум
Вести.Hi-tech
-
Huawei представила 5G-смартфон со сгибаемым экраном
- Nokia 9: смартфон с пятью тыловыми камерами
- Анонсированы первые в мире microSD-карты на 1 терабайт
- Sony показала на MWC "сверхширокоэкранные" смартфоны
- Xiaomi представила 5G-смартфон за 700 евро
Авто.Вести.Ru
-
Opel официально возвращается в Россию!
- В России снова продают машины с социальными скидками
- Skoda представила компактный кроссовер Kamiq
- Aurus Senat готовятся запустить в серию и отправить на экспорт
- В России появился новый полноприводный "Мерседес"
Недвижимость
-
5 мест, в которых будет невозможно жить уже через сто лет
- За неправильный ремонт могут изъять квартиру
- Что ждет россиян после дачной амнистии
- В Новосибирске продают отель для тайных желаний
- Каким должно быть идеальное жилье для москвича
- Банкиры рассказали, кому одобряют ипотеку
Вести.Медицина
-
Лук и чеснок спасут кишечник от рака
- Алюминий в дезодорантах: стоит ли об этом беспокоиться
- Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
- Сложный случай: кровь пациента побелела от жира
- Меню молодости: 5 продуктов, которые важно включить в рацион
Вести в 20.00
-
Двойники лидеров уже целуются во Вьетнаме
- В Универсиаде примет участие рекордное количество делегаций
- На границе Венесуэлы и Колумбии снова стреляют
Вести-Москва
-
Виновник аварии на Андропова каждый месяц получал полтора десятка штрафов
- Адвокатам Кокорина и Мамаева не удалось убедить судью
- Суд приступил к делу вандала из Третьяковки
- В школах Подмосковья внедряют сингапурскую систему обучения
- Реконструкцию Зверева моста в Замоскворечье сравнили с вандализмом
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Зонд "Хаябуса-2" успешно сел на астероид Рюгу и взлетел с него
- Её искали почти 40 лет: крупнейшая в мире пчела найдена в Индонезии
- Проще некуда: учёные рассказали, какие прогулки снижают давление
- Новый спутник Нептуна назвали в честь лошади с рыбьим хвостом
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате