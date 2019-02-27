Песков: на Россию из США постоянно идет огромное количество кибератак

На сайты российских организаций, компаний, а также на страницы различных физических лиц постоянно организуется масса кибератак, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это данность, в которой мы живем. Я не говорю в данном случае о том, кто может стоять за этим, но то, что огромное количество атак, организуется на постоянной основе — это мы подтверждаем", — сообщил он РИА Новости.

Заявление представителя Кремля стало ответом на вопрос журналистов, действительно ли американские хакеры совершили кибератаку против России, и могут ли США влиять на работу Интернета в России.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что в 2018 году петербургское "Агентство интернет-исследований" якобы было атаковано хакерами киберкомандования Вооруженных сил США.