В Москве по обвинению в крупном мошенничестве арестован бывший глава управы

Хорошевский суд Москвы отправил под арест бывшего главу управы столичного района "Дорогомилово" Алексея Чепикова по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в суде, отметив, что подследственный пробудет в СИЗО до 18 апреля.

Уроженец Ульяновска, 43-летний Чепиков был назначен главой московской управы района "Дорогомилово" в марте 2017 года и освобожден от должности 25 февраля 2019 года, написав 22 февраля заявление "по собственному желанию".