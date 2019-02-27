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Ситуация вокруг КНДР 42 минуты назад
Ужин на двоих: чем завершился первый день переговоров Трампа и Ким Чен Ына
Четыре часа назад в столице Вьетнама началась встреча, которую ждали восемь месяцев. Дональд Трамп и Ким Чен Ын прибыли в Ханой, чтобы провести переговоры в формате "один на один". Что на повестке дня — не сообщается. Официальной программы саммита нет, поэтому журналисты ловят каждое слово. В какой обстановке проходила встреча? Какие знаки уже послали друг другу лидеры, которых совсем недавно считали непримиримыми врагами?
Второй американо-северокорейский саммит начался. Здесь, в Медиацентре, ведется прямая трансляция из отеля Sofitel Legend Metropole. На большом экране Ким Чен Ын и Трамп беседуют после того, как они тет-а-тет разговаривали в течение 20 минут. После этого переговоры пройдут в неформальной обстановке в расширенном составе.
Дональд Трамп сходу демонстрирует непринужденность, рассмешив Ким Чен Ына нестандартным рукопожатием, а затем делает ему комплимент, который из уст президента США звучит почти невероятно.
"Как я много раз заявлял прессе, а также всем, кто хотел слушать, я думаю, что ваша страна обладает великолепным экономическим потенциалом. Он невероятный и не имеет границ. Я думаю, что вас ждет великолепное будущее, поскольку вы великолепный лидер. Я хочу увидеть, как это произойдет. Я надеюсь, что это станет реальностью, и мы поможем сделать так, чтобы это произошло", — говорит президент США Дональд Трамп.
Ким Чен Ын в высказываниях более сдержан и, можно сказать, предельно точен. Фразу о том, что после их саммита в Сингапуре прошел ровно 261 день, он повторяет четыре раза.
"И в течение 261 дня с момента нашей первой встречи было определенное недопонимание. Вы знаете, эти взгляды со стороны мира, который не понимает ситуацию. И еще есть эта враждебность извне, которая осталась с очень давних времен. Но теперь мы сидим друг перед другом, и это дает надежду на успех. И я действительно постараюсь, чтобы это произошло", — отвечает председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.
Неформальный ужин в узком составе. Говорят, Трамп настоял на том, чтобы меню было предельно простым. Днем у его был обед с президентом Вьетнама, где ему подали курс из манго с гребешками, орехами кешью, лапши, блинчиков с креветками и свининой, супа из камчатского краба, жареной трески, мраморной говядины с фуа-гра, семян лотоса, тропических фруктов и древесных грибов в сахарном соусе. Вместе с лидерами за столом — соответствующие друг другу по статусу главы внешнеполитических ведомств и руководители администраций двух стран — это лишний раз подчеркивает, что стороны беседует на равных.
Место проведения саммита — отель Sofitel Legend Metropole. Историческое место. Здание стоит здесь более 100 лет, еще со времен французской колонизации Вьетнама. Здесь останавливались многие известные люди. Например, Чарли Чаплин и Полетт Годдар проводили здесь медовый месяц в 1936 году. В отеле, где сегодня встречаются Ким Чен Ын с Дональдом Трампом, во время Вьетнамской войны было оборудовано бомбоубежище, в котором гости прятались от американских авианалетов, и в этом, конечно, тоже заложен определенный символизм.
Власти Вьетнама постарались, чтобы Дональд Трамп и Ким Чен Ын чувствовали себя максимально комфортно. Обеспечивать безопасность во время саммита в Ханое привлечены не только полиция, но и подразделения вооруженных сил. БТРы с зачехленными орудиями стоят позади отеля Sofitel Legend Metropole, где Ким Чен Ын и Дональд Трамп обсуждают проблемы разоружения КНДР.
Движение в центре Ханоя редко бывает свободным, но в эти дни это выглядит слишком даже для Вьетнама. Дороги для кортежей иностранных гостей перекрывают заранее, и улицы погружаются в настоящий транспортный хаос. Но даже это не мешает вьетнамцам оставаться приветливыми и гостеприимными. Здесь уже выпущены памятные марки и монеты с профилями Кима и Трампа. Проведение саммита вдохновляет местных живописцев, это видно по тому, как украшен фасад отеля Metropole. А этот художник настолько увлекся образами, что увидел в Дональде Трампе нечто большее, чем просто президента США.
"Мне понравилось его выражение лица во время президентской кампании. Он выглядел как самое главное произведение современного искусства", — объясняет художник на улице Ханоя.
В четверг, 28 февраля, Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся уже в официальной обстановке. Ядерное разоружение Северной Кореи — это цель, которую лидеры двух стран обозначили в 2018 году в Сингапуре. В Ханое от них ждут конкретных предложений, как они эту цель собираются достигать. Сегодня перед ужином на вопрос журналистов по возможности прекращения состояния войны на Корейском полуострове Дональд Трамп ответил уклончивым "посмотрим". Смогут ли лидеры дать более развернутый ответ по итогам их встречи в Ханое — сейчас остается только гадать.
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