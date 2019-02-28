Серийное производство нового пистолета "Удав" начнется в нынешнем году

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) готов начать серийное производство нового пистолета "Удав". Об этом СМИ сообщил генеральный директор предприятия Альберт Баков.

Как уточнил Баков, работы по созданию "Удава" завершены, в конце декабря 2018 года он успешно прошел государственные испытания.

На вопрос о том, заменит ли "Удав" пистолет Макарова (ПМ), Альберт Баков ответил, что ПМ и "Удав" – разные пистолеты, которые предназначены для решения разных задач. "Удав" – боевой пистолет с мощными убойными характеристиками, а ПМ – оружие "мирного времени", предназначенное для патрулирования улиц или несения службы в наряде.

Решение о начале серийного производства пистолета "Удав" будет принято в марте текущего года, передает агентство "Интерфакс".