НХЛ. Три голевых паса Кучерова помогли "Тампа-Бэй" победить "Нью-Йорк Рейнджерс"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался тремя матчами. В Нью-Йорке встречались местный "Рейнджерс" и "Тампа-Бэй Лайтнингз". Гости одержали победу в овертайме со счетом 4:3. Лучший бомбардир лиги и молний Никита Кучеров сделал три голевых передачи.

Первый период остался за гостями, который забросили две шайбы. Никита Кучеров оказался причастен обоим голам. Но "Рейнджерс" смог сравнять счет, и основное время встречи завершилось вничью 3:3. Однако в дополнительном периоде Защитник "Тампы" Вкитор Хедман забросил победную шайбу. Ему снова ассистировал Никита Кучеров. После трех передач в его активе стало 104 очка, что позволяет Никите возглавлять список лучших бомбардиров.



Ворота обеих команд защищали российские вратари. Андрей Василевский ("Тампа-Бэй") отбил 33 броска из 36. Александр Георгиев из "Нью-Йорк Рейнджерс" отбил 26 бросков из 30. Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич и защитник "Лайтнингз" Михаил Сергачев в голевых атаках не участвовали.

"Калгари Флеймз" выиграл в гостях у "Нью-Джерси Дэвилз" 3:1."Торонто Мэйпл Ливз" со счетом 6:2 победил на своей площадке "Эдмонтон Ойлерз". Защитники "кленовых листьев" Никита Зайцев и Игорь Ожиганов результативных действий не совершили.