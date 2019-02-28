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28 февраля 201909:10

Минтруда успокоило россиян: сокращений не будет

Владимир Гердо/ТАСС

В Министерстве труда и социальной защиты заявили о стабильности ситуации на рынке труда, передает "Интерфакс".

В пресс-службе ведомства заверили, что утверждения ряда СМИ о том, что прогнозируются "массовые увольнения", не соответствуют действительности.

Ранее в СМИ появилась информация, что этой весной могут попасть под сокращение 115,7 тысяч человек. "Известия" ссылались на данные мониторинга Минтруда о рисках увольнения на предприятиях РФ. Каждый месяц данный мониторинг направляется в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Однако в Минэкономразвития России заявили, что в 2019-2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда останется на том же уровне, что и в 2018 году. Общая безработица останется на уровне 2018 года — "примерно 4,7-4,8 %".

В ведомстве пояснили, что данные мониторинга основаны на информации о планируемых увольнениях, которая представляется работодателями в органы службы занятости.

По закону о занятости работодатель должен уведомлять службу за два месяца до планируемого сокращения. При этом это вовсе не означает, что все работники будут уволены, ведь ситуация в организации может измениться.

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