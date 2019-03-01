КНДР приоткрыла завесу тайны над переговорами с США

Глава северокорейского МИД приоткрыл завесу тайны над переговорами Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Как сообщили в ведомстве, Пхеньян сделал реалистичное предложение Вашингтону. КНДР попросила о частичной отмене санкций, а не о полной, как ранее заявлял президент США.

На данный момент в отношении Северной Кореи действует 11 резолюций ООН, и Пхеньян просил о снятии пяти из них, а именно тех, которые касаются гражданской экономики. После чего КНДР готовы были убрать установки по переработке плутония и урана в присутствии американских экспертов.

"Мы также выразили намерение взять на себя обязательства по прекращению ядерных испытаний и испытаний межконтинентальных ракет, чтобы уменьшить озабоченность Соединенных Штатов. Однако в ходе встречи США настаивали на том, чтобы мы предприняли еще один шаг, помимо демонтажа ядерных объектов в районе Йонбён. Поэтому стало совершенно ясно, что Вашингтон не готов принять наше предложение. Трудно сказать, может ли быть лучшее соглашение, чем предложенное сейчас. И вряд ли такая возможность представится еще раз", — заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

Саммит во Вьетнаме завершился досрочно, из Ханоя Ким Чен Ын и Дональд Трамп уехали, не подписав анонсированное соглашение и отказавшись от совместного обеда.