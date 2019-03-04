В московском аэропорту Остафьево выкатился за ВПП Ан-26

За пределы взлетно-посадочной полосы после приземления выкатился военно-транспортный самолет Ан-26. Он прибыл с северо-запада России в московский аэропорт Остафьево.

Информации о пострадавших нет, подчеркивает "Интерфакс". Самолет при этом не получил повреждений. После проведения инженерно-технической проверки самолет будет вновь выполнять плановые рейсы.

Ан-26 — военно-транспортный самолет для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом. Масса самолета с полной загрузкой составляет 24 тонны. Длина самолета — 24 метра, а размах крыла достигает 29 метров. Максимальная скорость Ан-26 — 500 километров в час.

Аэропорт Оставьево находится в Новой Москве. 3 марта на МКАД из-за гололедицы столкнулись четыре десятка автомобилей.