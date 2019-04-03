Столтенберг: НАТО не хочет изолировать Россию и размещать ядерные ракеты в Европе

Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы, но нужно готовиться к миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Конгрессе США, пишет агентство ТАСС.

Глава альянса еще раз обвинил Москву в нарушении ДРСМД и заявил, что Россия развернула новые мобильные ракетные комплексы в Европе. Их трудно обнаружить, и они способны нанести внезапный удар. Однако НАТО не будет отвечать зеркально и начинать гонку вооружений. Столтенберг утверждает, что у альянса нет планов по изоляции России. Наоборот, он открыт для диалога.

Так или иначе, НАТО всегда готово предпринять шаги для эффективного сдерживания, добавил генсек.

Напомним, Штаты безосновательно обвинили Россию в нарушении ДРСМД и 2 февраля начали процедуру выхода из договора. Москва объявила о приостановке соглашения 4 марта.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Документ запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров, а также крылатых ракет сухопутного базирования.